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BÜLENT ÇELİK VEFAT ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu’nun sevilen esnaflarından Keşanlı Oto Kaportacı Bülent Çelik Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi dün ikindi namazına müteakip Büyük Camiden alınarak Aleaddin Kalfa Mezarlığına defnedildi.
Merhum Bülent Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar, başsağlığı diliyoruz. Hilal GEZER

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