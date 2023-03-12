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Gelibolu Kent Konseyi Çalışma Grubu Özacar
ile Deprem Konusunda Görüş Bildirdiler

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Şehrimizde yaşanabilecek olası deprem ve afetlere dair Gelibolu Kent Konseyi tarafından oluşturulan çalışma grubu, yürütme kurulu başkanı Bünyamin Turan ile birlikte Özacar’ı ziyaret etti.
Buluşmada orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek üç bölümden oluşan plan, Başkan Özacar ile paylaşıldı.Ali GEZER

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