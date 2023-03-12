Şehrimizde yaşanabilecek olası deprem ve afetlere dair Gelibolu Kent Konseyi tarafından oluşturulan çalışma grubu, yürütme kurulu başkanı Bünyamin Turan ile birlikte Özacar’ı ziyaret etti.

Buluşmada orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek üç bölümden oluşan plan, Başkan Özacar ile paylaşıldı.Ali GEZER