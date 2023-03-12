Gelibolu OG Hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacakKesintinin Başlama Zamanı: 13 Mart 2023 Saat: 10:30
Kesinti Bitiş : 13 Mart 2023 Saat: 16:00
HOCA HAMZA MAHALLESİ
Kesinti Yaşanacak Kesimler: 1001, 1002, 1004, 1007, 1011, 1018, 1021, 1029, 1030, 1031, 1103, 1105, 1106, 1111, 1113, 1115, 1116, 1117, 1120, 1201, 1204, 1206, 1208, 1209, 1214, 1215, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1320, 1321, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1419, EĞRİTAŞ 3, EĞRİTAŞ 5, MEHMET AKSOY, MEHMET RAHMİ ÇAKIROĞLU, MUHSİN TURHAN MİLDON, ŞEHİT İSMAİL TÜRE, 1101
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Kesinti Yaşanacak Kesimler: DUYGULU, KARAYOKUŞ 1, KARAYOKUŞ 2, KARAYOKUŞ_1, KARAYOKUŞ
Ali GEZER
GELİBOLUDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gelibolu OG Hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacakKesintinin Başlama Zamanı: 13 Mart 2023 Saat: 10:30