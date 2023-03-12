İlçemizde geçtiğimiz aylarda Gelibolu Belediyesi ve AKSA Doğalgaz A.Ş. arasında imzalanan protokol ile başlayan doğalgaz alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Gölcük Caddesi’nde altyapı çalışmaları esnasında zarar gören hatlar elden geçiriliyor. Bu güzergahta çalışmalar bugün son buldu. Hilal GEZER