AYVACIKLILAR ULTRASON İSTİYOR

İlçelerimizden bir tek Ayvacık Devlet Hastanesi’nde ultrason bulunmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bir ultrason olmadığı için vatandaşlar Ezine veya Çanakkale Devlet Hastanelerine orada da randevu bulamazlarsa günlerce beklemek zorunda kalıyorlar.

Görüştüğümüz Ayvacıklı vatandaşlar Ayvacık Hastanesi’nde ultrason uzmanı bir doktorun bulunmaması yüzünden acil durumlarda zorluk çektiklerini bu yüzden de teşhislerde geçikmelere neden olduğunu söyleyerek Çanakkale’ye doktor yığdık diye konuşuyorlar ama Ayvacık’ta bir ultrason uzmanı bulamıyorlar.”dediler.Bu konuda seçim öncesi olsun Bülent Turan’dan yardım isteyen Ayvacıklılar ultrasonu kurmak ve doktorunu atamak bu kadar zor mu diyorlar .Recep YÜZÜAK