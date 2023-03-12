KAVAKKÖY BELEDİYESİ YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASI

Kavakköy Belediyesi 18 Mart Cumartesi günü yağmur ve şükür duası yapılacaktır.Yaptıkları duyuruda; “18 Mart 2023 Cumartesi Günü Öğle Namazına Mütakip Belediye Pazar Yerinde Yapılacak Olan Yağmur ve Şükür Duası İle Tüm Şehitlerimiz Anısına Okutulacak Mevlüdümüze Tüm Halkımız Davetlidir.”ifadelerine yer verildi.

Hilal GEZER