Kavakköy Belediyesi 18 Mart Cumartesi günü yağmur ve şükür duası yapılacaktır.Yaptıkları duyuruda; “18 Mart 2023 Cumartesi Günü Öğle Namazına Mütakip Belediye Pazar Yerinde Yapılacak Olan Yağmur ve Şükür Duası İle Tüm Şehitlerimiz Anısına Okutulacak Mevlüdümüze Tüm Halkımız Davetlidir.”ifadelerine yer verildi.
Hilal GEZER
KAVAKKÖY BELEDİYESİ YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASI
Kavakköy Belediyesi 18 Mart Cumartesi günü yağmur ve şükür duası yapılacaktır.Yaptıkları duyuruda; “18 Mart 2023 Cumartesi Günü Öğle Namazına Mütakip Belediye Pazar Yerinde Yapılacak Olan Yağmur ve Şükür Duası İle Tüm Şehitlerimiz Anısına Okutulacak Mevlüdümüze Tüm Halkımız Davetlidir.”ifadelerine yer verildi.