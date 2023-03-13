İSTİKLAL MARŞIMIZ 102.YAŞINDA

İstiklal Marşımızın kabulünün 102.yıldönümü pazar günü 100.Yıl Barış Ortaokulu’nda düzenlenen program ile kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Her kelimesi birer kahramanlık destanı olan, özgürlük ve bağımsızlık nişanemiz İstiklal Marşımızın, TBMM tarafından kabulünün 102’nci yıl dönümünde; başta Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle

Program öğrencilerin hazırladığı oratoryo ,şiirler ve günün anlam önemini belirten konuşmalarla sürdü.Program sonunda Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan ve yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim ettiler.Dereceye Giren Okul ve Öğrenciler

İLKOKUL

1.26 Kasım İlkokulu – Zeynep KAÇAR

2.Gazi Süleyman Paşa İlkokulu – İdil KAVALCI

3.Org.Eşref Bitlis İlkokulu – Buğlem ÖNOĞUL

ORTAOKUL

1. Namık Kemal Ortaokulu – Egehan KALFA

2.Bolayır Ortaokulu – Melek AKÇA

3.İmam Hatip Ortaokulu – İkbal GÜLER

LİSE

1.Anadolu Lisesi – Arda AKTAŞ

2.Fen Lisesi – Yunus Emre YÜZEN

3.İmam Hatip Lisesi – İlvenur ASLAN oldu.

İstiklal Marşımızın kabulünün 102.yıldönümü programına Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca,öğretmen,öğrenciler ve veliler katıldı. Seda LİMAN ZENGİN