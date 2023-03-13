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LİSELERE GİRİŞ SINAVI 4 HAZİRAN 2023’TE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olup; sonuçlar 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.
OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecektir.
Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

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