LİSELERE GİRİŞ SINAVI 4 HAZİRAN 2023’TE

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olup; sonuçlar 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecektir.

Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.