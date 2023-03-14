AFETZEDELERE TOPLANAN YARDIM ÜCRETLERİNİ AÇIKLADILAR

Uğur Akpınar Akademi afetzedeler için gece düzenleyip 3 Mart 2023 Cuma günü yardım kampanyası yapmıştı.

Toplanan yardım gelirlerini açıkladılar.Toplam yardım geliri 80.600 tl ile açıkladılar.

Uğur Akpınar Akademi tarafından düzenlenen ve Geliboluspor’un, Limon Kafe’nin destekleriyle düzenlenen gecede yardım gelirini belirleyip, açıkladılar. Caner AKŞİT