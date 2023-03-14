TURAN’DAN ECEABAT-KİLİTBAHİR YOLU MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu-Eceabat yolundan sonra Eceabat-Kilitbahir yoluna başlayacaklarının müjdesini verdi.Gelibolu-Eceabat Yolunda artık açılış aşamasına gelindiğini ifade eden Turan; “Gelibolu’dan Eceabat’a kadar hem tüneller hem de duble yol var. Şimdi bir müjde daha vermek istiyoruz. Eceabat’tan Kilitbahir’e giden yolumuza başlıyoruz. Bu yolumuz da “çift tüp 1179 metre tünel” olacak. 1179 metresi gidiş, 1179 metresi geliş olmak üzere çift tünel yapılarak, Şehitliğimize, sahile ve doğaya zarar vermeden, o bölgenin de tünelle geçilmesi sağlanacak. Eceabat-Kilitbahir yoluyla, daha güvenli, daha rahat, daha konforlu bir ulaşım imkanı başlayacak. Projesi onaylandı. İnşallah birkaç ay içinde temelinin atılması planlanıyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte takip ettiğimiz bir konuydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.Haber Merkezi