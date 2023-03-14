EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK TIP BAYRAMINI KUTLADI

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.Soyuak mesajında; “Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum.

Bu Özel Günde;

geçmişte Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Mücadelemizde,

günümüzde covid salgınıyla mücadelede ve depremde hayatını kaybeden meslektaşlarıma ve bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Hilal GEZER