GÜNCEL HABERLER 

CİHAT BİNGÖL’ÜN ABLASI VECİHE DİNÇ BİNGÖL VEFAT ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Önceki dönemlerde Gelibolu’ya Belediye Başkanlığı yapmış Cihat Bingöl’ün kıymetli ablası Vecihe Dinç Bingöl vefat etti.Cenazesi bugün Yazıcızade Camii’ndeki cenaze namazının ardından ikindi namazı sonrası Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedilecek.
Gazetemiz olarak Vecihe Dinç Bingöl’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.
Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

TÜRKİYE’DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ 12 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

buyukzafer 0

“18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’MİZ KUTLU OLSUN”

buyukzafer 0

eTwinning Bilgilendirme Eğitimi Yapıldı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.