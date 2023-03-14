CİHAT BİNGÖL’ÜN ABLASI VECİHE DİNÇ BİNGÖL VEFAT ETTİ

Önceki dönemlerde Gelibolu’ya Belediye Başkanlığı yapmış Cihat Bingöl’ün kıymetli ablası Vecihe Dinç Bingöl vefat etti.Cenazesi bugün Yazıcızade Camii’ndeki cenaze namazının ardından ikindi namazı sonrası Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedilecek.

Gazetemiz olarak Vecihe Dinç Bingöl’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.

Seda LİMAN ZENGİN