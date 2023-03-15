18 Mart Şehitleri Anma Günü Çanakkale Deniz Zaferi tören programı belli oldu.
17 Mart Cuma günü Büyük Cami’de (Gazi Süleyman Paşa Camii’nde )saat 12:00’de Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapılacak.
18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 09:00’da 2.Kolordu Komutanlığı Önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılacaktır.
Aynı gün saat 09:30’da Gelibolu Şehitliğinde şehitler anılacak.
Saat 10:00’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Şehitlerimizi Anma Programı düzenlenecektir.
Seda LİMAN ZENGİN
18 Mart Programı Belli Oldu
18 Mart Şehitleri Anma Günü Çanakkale Deniz Zaferi tören programı belli oldu.