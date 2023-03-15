100 Bisiklet Sporcusu Çanakkale’yi Geçilmez Yapan Şehitler Anısına Yola Çıktı

Cumhuriyetin 100. yılı anısına Türkiye’nin dört bir yanından gelen 100 bisiklet sporcusu, Çanakkale Zaferi kutlama etkinliği kapsamında Büyükçekmece’den Çanakkale’ye yola çıktı.Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Zafer Anıtı önünde sabahın erken saatlerinde toplanan bisikletçiler, Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Çanakkale’ye uğurlandı.

ŞEHİTLİKTEN TOPRAK GETİRECEKLER

Çanakkale Zaferi’nin 108., Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kapsamında 330 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra şehitlikten alacakları toprağı, 18 Mart Cumartesi büyük zaferin 108. yılı kutlamalarının yapılacağı Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Zafer Anıtı’ndaki zeytin ağacına bırakacak.

3 BİSİKLET KULÜBÜ KATILIYOR

Büyükçekmece Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Çanakkale Zafer Turu’na bu yıl Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü ve Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü’nün sporcularının yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden milli sporcular katıldı. Çanakkale Zafer Turu’nun startı Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Büyükçekmece Belediye Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından verildi.

“SPORCULARIMIZIN AYAĞINA SAĞLIK”

Büyükçekmece Belediye Spor Antrenörü Ensar Efendioğlu, 3 gün sürecek Çanakkale Zafer Turu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“100 sporcuyla yola çıkıyoruz. Birinci günü Keşan’a kadar pedal çevireceğiz. Yaklaşık 190 kilometrelik bir etap bizi bekliyor. Oradan devam edeceğiz. 40 kilometre arayla yarım saat kadar mola vereceğiz. İkinci günü pedalları Gelibolu Yarımadası’na çevireceğiz. Keşan’dan çıkacağız. 110 kilometrelik bir alan bizi bekliyor. Bu etkinliğe 3 kulüp ve bireysel olarak katılan sporcularımız var. Aynı zamanda aramızda milli sporcular var. Türkiye’nin her bir yerinden Büyükçekmece’den başlayıp böyle bir etkinliğe imza atmak için gelen sporcularımız var. Hepsinin ayağına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum.” Haber Merkezi