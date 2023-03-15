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ÖZACAR MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında MBB olağan encümen toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Özacar’ında katıldığı toplantıda Özacar; “Aldığımız kararların bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT

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