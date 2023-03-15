Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında MBB olağan encümen toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Özacar’ında katıldığı toplantıda Özacar; “Aldığımız kararların bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT
ÖZACAR MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında MBB olağan encümen toplantısı gerçekleştirildi.