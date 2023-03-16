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CİHAT BİNGÖL’ÜN ABLASI VECİHE DİNÇ BİNGÖL SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yaşamını yitiren Gelibolu Belediyesi eski başkanlarından Cihat Bingöl’ün ablası Vecihe Dinç Bingöl, ikindi namazı sonrası Yazıcızade Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Başkan Vekili Koray Akkuş, MBB toplantısı nedeniyle şehir dışında bulunan Başkan Özacar adına taziyelerini iletti. Merhumeye Allah’tan rahmet, Bingöl ailesine sabırlar dileriz.
Seda LİMAN ZENGİN

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