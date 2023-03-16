GÜNCEL HABERLER 

Özacar Sağlık Çalışanlarının Günlerini Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

14 Mart Tıp Bayramı’nda şehir dışında bulunan Özacar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr.Burak Demirca ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Sima Anıl’ı ziyaret ederek meslek günlerini kutladı.
Onların nezdinde tüm sağlık emekçilerine şükranlarını sunarak, deprem felaketinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlara da rahmet diledi. Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Su ve Kanalizasyon Ekipleri Tedbirleri Elden Bırakmıyor

buyukzafer 0

TGC: Uğur Mumcu’yu Katledilişinin 29. yılında Özlemle Anıyoruz

buyukzafer 0

27 Mart Cumartesi Berat Kandili

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.