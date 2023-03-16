Özacar Sağlık Çalışanlarının Günlerini Kutladı

14 Mart Tıp Bayramı’nda şehir dışında bulunan Özacar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr.Burak Demirca ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Sima Anıl’ı ziyaret ederek meslek günlerini kutladı.

Onların nezdinde tüm sağlık emekçilerine şükranlarını sunarak, deprem felaketinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlara da rahmet diledi. Hilal GEZER