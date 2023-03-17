Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale’ye geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenler için Çanakkale’ye geleceğini ifade etti. Turan, törenlerin bu yıl ‘Ruhumuzda Var’ teması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakanın, milletvekilinin ve misafirin katılımıyla yapılacağını söyledi. Turan, depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygıdan dolayı coşkulu bir kutlama programı yerine daha sade bir programın yapılacağını belirtti.

“Çanakkale, Cumhuriyetimizin hiç şüphesiz ön sözüdür” diyen Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıkmaya başladığı bu en özel şehir, her anı kahramanlıklarla dolu bir destanın yazıldığı yerdir. Yaşadığımız deprem felâketinin acısını yüreğimizde hissederken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 108. yıl dönümünde de sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın katılımıyla aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak istiyoruz. Çanakkale Ruhu bir asrı aşkın süredir, birlik ve beraberlik sembolü olarak bizlere istikamet çizmeye devam edecek” dedi. Haber Merkezi