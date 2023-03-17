18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programları nedeniyle 18.03.2023 Cumartesi günü Tarihi Alan içerisinde kuzey ziyaret bölgesi(Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi) ziyarete açıktır. Kilitbahir-Alçıtepe-Seddülbahir güzergahı, Kabatepe-Alçıtepe-Seddülbahir güzergahı kontrollü ulaşım sağlanacak olup programların bitiminde alan ziyarete tamamen açılacaktır.
Hilal GEZER
Tarihi Alan’ın Kuzey Bölgesi 18 Mart’ta Ziyarete Açılacak
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programları nedeniyle 18.03.2023 Cumartesi günü Tarihi Alan içerisinde kuzey ziyaret bölgesi(Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi) ziyarete açıktır. Kilitbahir-Alçıtepe-Seddülbahir güzergahı, Kabatepe-Alçıtepe-Seddülbahir güzergahı kontrollü ulaşım sağlanacak olup programların bitiminde alan ziyarete tamamen açılacaktır.