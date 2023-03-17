CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 108. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde mesaj yayınladı. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “ Döneminin en çetin şartları karşısında, adeta imkansızın başarıldığı Çanakkale Zaferi tarihte benzeri görülmemiş bir destandır.18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferiyle elde edilen başarı tarihin akışında çok önemli bir dönüm noktası olmuştur .Yok edilmek istenilen milletimiz, tarih sahnesinde yerini koruyacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu güzel topraklar bizlere vatan ve özgürlük için, canını seve seve veren şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahramanlarımızın mirasıdır. Bu yıl 108. yıldönümü olan, dünya tarihinde damgasını vuran Çanakkale Deniz Zaferi, halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde emperyalizme karşı neler başarabileceğini gösteren parlak bir örnektir. ”Çanakkale Geçilmez” diyen kahramanlarımız, bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla bir destan yazmıştır. Büyük Atatürk’ün dehasını, komuta yeteneğini ve vatan aşkını gösterdiği bu büyük zafer, daha sonra Kurtuluş Savaşı’nın yol haritası olmuş, Cumhuriyetimizin temeli bir anlamda Çanakkale’de atılmıştır .Bilinmelidir ki, milletimizin büyük zorluklar ve eşi benzeri olmayan fedakarlıklarla kazandığı vatan ve Cumhuriyet sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Çanakkale Savaşı bir özgürlük direnişidir. Bizi bağımsızlığa taşıyacak adımların ilki olan bu onurlu zaferin 108. yılı kutlu olsun. ”ifadelerine yer verdi.