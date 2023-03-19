Gelibolulu Okçulardan Büyük Başarı

Antalya’da Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası’nda 8 Mart Şehitleri Türkiye Kupası 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sporcuları Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası 15-19 Mart tarihleri arasında düzenlendi. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen müsabakalara 28 bölgeden, 77 kulüp, 399 sporcu katıldı.

Gelibolu Yarımadaspor ve Gelibolu Okçuluk Kulübü 5 kadın 6 erkek sporcuyla Çanakkale’yi temsil etti. Makaralı Yay U21 Erkekler kategorisinde Antrenör Aytaç Akdağ nezaretinde hazırlanarak turnuvada boy gösteren Gelibolu Yarımadaspor sporcuları Eren Kırca, Gökay Altıntaş ve Noyan Çerçi Türkiye ikincisi oldu.

Caner AKŞİT