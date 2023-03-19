CHP, MİLLET İTTİFAKI ve STKLARDAN ALTERNATİF ÇELENK SUNMA TÖRENİ

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108.yıldönümünde CHP Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen, millet ittifakı partileri ve STK’ların katılımıyla alternatif çelenk sunma programını gerçekleştirildi.

CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı, millet ittifakı partileri ve STK’ların iskele meydanındaki Atatürk anıtı önüne sundukları çelenklerin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile program başladı.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize minnet duygularımızı ifade eden CHP, Millet İttifakı Partileri ve STK’lar konuşmalar gerçekleştirdiler.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptı.Parlak konuşmasında; “Bugün; Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi; dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği,olayların akışı üzerinde Türk Ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun belirleyeci bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir saygınlık ve azmin mücadelesi olmuştur.Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u almak isteyen düşman devletlere karşı kahraman ordumuz İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapılmıştır.Binlerce askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonucunda düşman dıonanmaları ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir.Çanakkale Savaşlarının denizle ilgili bölümü 18 Mart 1915 tarihinde düşman gemilerinin geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştır.

,Çanakkale Boğazı’nı gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşmanlarımız bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denemişlerdir.İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zellanda ve diğer bazı sömürge ülkelere ait askerler, 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başlamışlardır. Böylesi bir günde cephanesi biten askerlerine karşı Ulu Önderimiz 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk “ süngü tak” emri vermiş ve yıllarca Türk Ulusu’nun hafızasından silinmeyecek “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.” sözlerini söylemiştir.Böylelikle tarihin bu en büyük siper savaşı başlamış ve uzun süren mücadeleler sonrası parlak umutlarla karaya ayak basan bir düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitmek zorunda kalmıştır.Savaşta şehit olmayı en büyük rütbe sayan bir millete karşı kim durabilir.Duramadılar ve geldikleri gibi gittiler.

Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk Ulusu tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir.”ifadelerine yer verdi.

Ardından konuşmalarını Millet ittfakı partileri yaptılar .

Son olarak program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Seda LİMAN ZENGİN