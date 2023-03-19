18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ PROGRAMI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla; 2. Kolordu Komutanlığı önünde düzenlenen programa; Kaymakam Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Protokolünün Atatürk Anıtına çelenklerini sunması ile tören sona erdi.

Çelenk sunma törenin ardından Gelibolu Şehitliği’ndeki tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile devam etti.

Kaymakam Bekir Abacı’ nın günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini ifade ederek şehitlik defterini imzalamasının ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile tören son buldu.

Gelibolu Şehitliğindeki törenin ardından Kaymakam Bekir Abacı, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu şiirlerin ve mektupların okunması, “Övün Çanakkale” adlı tiyatral gösterinin ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile program son buldu. Seda LİMAN ZENGİN