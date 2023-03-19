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57.ALAY YÜRÜYÜŞ KOMİTESİ ÜYELERİ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 108. YILDÖNÜMÜNDE İLÇEMİZDEYDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tekirdağ’dan başlayarak Gelibolu Yarımadası’nda son bulacak olan geleneksel 57. Alay Yürüyüş Komitesi üyelerini ilçemizde Atatürk Meydanı’nda Başkan Özacar karşılayarak koordinatör Hikmet Yılmaz’a Türk Bayrağı ve buket takdim etti.
“57. Alay Şehitleriyle Kucaklaşıyor” sloganı ile bu organizasyonu 13.kez gerçekleştiren komitenin üyelerine teşekkür etti. Ali GEZER

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