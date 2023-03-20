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YAZIK DEĞİL Mİ BU ZARAR KİME!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz 18 evler mevkiindeki 26 Kasım parkında çocuklar için yapılan spor alanının tellerle çevrili bir bölümüne zarar verilmiş durumda.Çocukların ve gençlerin çevreyi rahatsız etmeden oyun oynamaları için basketbol sahasının etrafı tellerle çevrilmişti.
İşte bu tellerle çevrilen yerin bir bölümü kopartılmış ve zarar verilmiştir. Vatandaşlar, bunu neden ve ne için yaptıklarına bir anlam veremediklerini söylediler.Caner AKŞİT

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