Ak Parti Grupbaşkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Gelibolu- Eceabat duble yolu 32 km ve 4 tünelin açılışında “18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde Seddülbahir Kalesi’nin açılışının ardından Cumhurbaşkanı videokonferans ile katılımıyla Gelibolu-Eceabat Duble Yolu (32 km) ve 4 Tünelin açılışı yapıldı.

Toplam uzunluğu 47,5 km olan Gelibolu-Eceabat Yolunun 32 kilometresi ile toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacak. Tarihi yarımadaya ulaşımı kolaylaştıracak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak Gelibolu-Eceabat Yolu’nun ülkemize, bölgemize, Çanakkale’mize hayırlı olmasını diliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor; programa katılan tüm misafirlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi