Muhammed Erer Saadet Partisi Çanakkale Milletvekilliliği için Adaylık Başvurusunu Yaptı

Saadet Partisi İlçe Başkanlığında ikinci dönemini yapan Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer Saadet Partisi Çanakkale Milletvekili Adaylığı için başvurusunu yaptı.

“Ya geleceğin öncüsü, ya da geçmişin mahkumu olursun.” sloganı ile sesini duyaran Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer adaylık başvurusunu yaptığını belirtti.Seda LİMAN ZENGİN