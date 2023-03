Ramazan Öncesi Çarşı Pazara Ateş Düştü

Ekonomik krizin etkisi her geçen gün halkı daha da etkiliyor. Fiyat etiketleri bazen gün içinde 3-4 kez değişirken, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda kalan vatandaşın poşeti her gün daha da az doluyor.

İlçemizde her Salı günü kurulan halk pazarında Pazarcı Esnafının, “Vatandaş görünce uzaklaşıyor” dediği bazı ürünler ve fiyatlar şöyle:domates 10 lira, karnıbahar tane 25 lira, muz 15-20 lira, kıvırcık 10, havuç 10 liradan ,patlıcan 25,ıspanak 10 lira , kabak 10 liradan satışa sunulurken, Ramazan ayının simgesi hurmanın paket fiyatı 25 ile 30 lira arasında satıldı.

Seda LİMAN ZENGİN