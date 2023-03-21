Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş tüm kademelerde gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası Müsabakalarında Lise Kademesinde Dereceye Giren Öğrencileri açıkladı.2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş tüm kademelerinde Gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası Müsabakalarında Lise Kademesinde Dereceye Giren ve Yarışmaya Katılan Tüm Öğrencilerimizi Tebrik ederek, dereceye giren öğrencileri açıkladı.
Dereceye Giren Öğrenciler;
Lise Kademesinde Kız Öğrencilerden
1. Seray Küçük
2. Seray Gökbayrak
3. Tuğçe Savran
Lise Kademesinde Erkek Öğrencilerden
1. Saidabbos Kattaknujaev
2.Yiğit Toygu Fidan
3. Can Yaman Kadıoğlu
Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU ÖZEL AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ LİSELERARASI MASA TENİSİ TURNUVASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİNİ AÇIKLADI
Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş tüm kademelerde gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası Müsabakalarında Lise Kademesinde Dereceye Giren Öğrencileri açıkladı.2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş tüm kademelerinde Gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası Müsabakalarında Lise Kademesinde Dereceye Giren ve Yarışmaya Katılan Tüm Öğrencilerimizi Tebrik ederek, dereceye giren öğrencileri açıkladı.