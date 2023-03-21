GELİBOLU KİTAPLARI 

Yeni Görevlerine Uğurlandılar

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Basın İlan Kurumu’nun Çanakkale için iki önemli ismi BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ve Said Güngör için veda yemeği düzenlendi. Basın İlan Kurumu’ndaki başarılı çalışmalarının ardından iki isim Balıkesir Şube Müdürlüğü’nden ayrıldı. Tayini çıkan BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ve Said Güngör için, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yemek organize edildi. BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren’in yeni görev yeri İzmir Şube Müdürlüğü olurken, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü olarak Eren, kısa bir süre içerisinde yeni görevine başlayacak. Öte yandan Said Güngör ise Gaziantep BİK Şube Müdürü olarak yeni görev yerinde mesaisine başlayacak. İki ismi uğurlamak için Balıkesir’de bölge gazetecileri bir araya geldi. Haber Merkezi

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