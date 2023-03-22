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KAYMAKAM BEKİR ABACI,
26 KASIM İLKOKULU GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakamımız Bekir Abacı, 26 Kasım İlkokulu güçlendirme çalışmasını yerinde görerek İl Özel İdaresi teknik personelleri ve firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
İlgililerden çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Kaymakamımız Bekir Abacı, geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.
Seda LİMAN ZENGİN

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