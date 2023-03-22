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GELİBOLU ÖZEL AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AYDIN’A
NEVRUZ BAYRAMI ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Özel Akademi Kültür Koleji öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’ı ziyaret ederek baharın başlangıcı kabul edilen Nevruz Bayramı’nı kutladılar.Gelibolu Özel Akademi Kültür Koleji Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş; “Barışın ve baharın müjdecisi nevruz bayramı tüm insanlık için kutlu olsun. Nevruzu okulumuzda bu yılda kültürümüzü tanıtacak ve yaşatacak şekilde ögrencilerimizle kutladık ve nevruz kutlaması için ilçe milli eğitim müdürümüz Kadir Aydın’ı öğrencilerimizle ziyaret ettik. Nazik karşılamaları ve keyifli kültür sohbetlerinden dolayı başta İlçe Milli Egitim Müdürü Kadir Aydın ‘a ve tüm İlce Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN

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