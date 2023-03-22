GELİBOLU KİTAPLARI 

23 Nisan Çocuk Şenlikleri Kapsamında Okullararası Futbol Turnuvaları Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen İlçemiz Ortaokulları arasındaki futbol turnuvası, dün oynanan 100.Yıl Barış Ortaokulu ve Namık Kemal Ortaokulu maçıyla başladı.
İlçemiz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında oynanacak turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Seda LİMAN ZENGİN

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