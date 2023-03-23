VEFAT & BAŞSAĞLIĞI BAŞKANLARIMIZDAN GAZETECİ RECEP YÜZÜAK VEFAT ETTİ

Geliboluspor Kulübü Başkanlığı başsağlığı mesajı paylaştı.Geliboluspor Kulübü Başkanlığı mesajında; Kulübümüzün eski Başkanlarından Gazeteci Recep Yüzüak (80) Yaşında vefat etti

Kulübümüzde 1973 – 1974 ve 1989 – 1990 Yıllarında iki dönem Başkanlık yapan Recep Yüzüak’ı yakalandığı hastalıktan kaybettik

Çanakkale Basının Duayen isimlerinden olan Recep Yüzüak Ulusal Basında da Ülkemiz iki büyük Gazetesinde Hürriyet ve Akşam Gazetelerinde de Haber muhabirliği ve Köşe Yazarlığı da yapmıştı

Recep Yüzüak Başkanımıza Allah’tan rahmet Ailesine ve yakınlarına Başsağlığı dileriz .”mesajını ilettiler. Caner AKŞİT