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GELİBOLU LİMANINDA İNŞAAT BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Limanı projesinde inşaatın başladığını duyurdu.Turan, Gelibolu limanının ihalesini geçtiğimiz haftalarda yaptıklarını ve inşaat sürecinin de başladığını açıkladı. Mahkeme süreci ve proje değişikliği gibi nedenlerden dolayı sürecin uzadığı limanda inşaat çalışmalarının başladığını ifade eden Turan, “Gelibolu Feribot Terminali’nin yakın zamanda ihalesi yapılmıştı. Şu an dinamik kompaksiyon, yani zemin sıkılaştırma işlemi yapılıyor. Aynı zamanda gemilerin daha rahat yanaşması için gelen özel gemilerle deniz tarama işlemleri devam ediyor. Deniz feneri imalatına başlandı. Zemin sıkılaştırma işlemi bittikten sonra malzeme serilerek, zemine özel beton döküm işlemine de başlanacak. Kısa sürede üst yapı inşaat işini de bitirmeyi planlıyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte şimdiden Gelibolu’muza hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Ali GEZER

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