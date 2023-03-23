İnşaat Mühendisi Ulaştırma Bölge Müdürü Yusuf Taşkan başsağlığı mesajında bulundu.Mesajında; “Gelibolumuzun önemli bir simasını daha kaybettik Öğretmen Gazeteci Siyasetçi İş İnsanı Spor Adamı Gazeteci olarak meslekte 40 yılı aşkın hizmeti olan Çanakkale Basını ve Ulusal Basının tanınmış bir ismiydi Bugün 23 Mart 2023 Onun doğum günüydü Doğum gününde vefat etmek? Ne kadar da anlamlı ?

HÜRRİYET ve AKŞAM Gazetelerinde de Haber muhabirliği yapmış Araştırma Yazıları ve Önemli Tv Röportajları da vardı

Özellikle Seçim Dönemlerinde Siyasetin nabzını tutan yazan önemli bir gazeteciydi Süleyman Tokgöz ve Cevdet Yıldırım Hocamızdan sonra bir Gazeteci Büyüğümüzü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

Ben de Recep Yüzüak Ağabeyimizi ile 1989 -1990 Dönemi Geliboluspor Kulübü Başkanlığı sırasında daha yakınen tanımıştım

Bir yıl önce İl Şampiyonu olan Geliboluspor Bld Başkanlığı Seçimleri sonrası sahipsiz kalmıştı Kulüp Genel Kurulunda Yönetime ve Başkanlığa kimse talip olmamıştı. O zaman Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nihat Sekmen’in girişimleri ile Recep Yüzüak Başkanlığı ve Kulüp Defterlerini almıştı Pazaryerinde B.Zafer Gazetesi Bürosunda bana “Evlat bu iş bize kaldı Ben Kulübün ilk yıllarında 1973 -1974 de Geliboluspor’u zirvelere taşıdım Konuştuğum herkes senin Geliboluspor Sevdanı bana söyledi Bu işi bilen 7 Arkadaş birlikte bu işi yapacağız” dedi. Benim bu Geliboluspor Kulübümüzdeki ilk Yöneticilik tecrübem idi. Başkan Recep Yüzüak ile birlikte 7 Fedakar Adam bu zor görevi üstlendik Asbaşkanlar Cihat Bingöl Genel Sekreter Yusuf Taşkan ve Rahmetli Bülent Çakıroğlu Yöneticiler Mehmet Akdağ, Rahmetli Savaş Aybar ve Cevdet Yıldırım ile birlikte Şampiyon olarak o yıl başarılı bir sezon geçirmiştik Triatlon

Basketbol ve Voleybol Takımlarımız da güzel sonuçlar almıştı Tüm Takıma bir model Lacivert Takım Elbise yaptırarak Profesyonel Takımlar gibi deplasmanlara tek tip kıyafetlerle gidiyorduk Sonuçta çok anlamlı güzel yıllarımızdı

Recep Yüzüak Ağabeyime Allah rahmet eylesin

Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum

MEKANI CENNET OLSUN”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT