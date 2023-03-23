ACI KAYBIMIZ..!

Değerli Patronumuz Basın Yayın Camiasının duayen gazetecisi

Recep YÜZÜAK ‘ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kendisine Allah’tan rahmet , kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Büyük Zafer Gazetesi

Uzun yıllardır ulusal ve yerel basında görev yapan, tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman Büyük Zafer Gazetesi imtiyaz sahibimiz Recep Yüzüak, dün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kaymakam Bekir Abacı, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Belediye Başkan vekili Arif Çan ve Başkan Yardımcısı Zafer Mete,Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak,İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Doğanaslan, eski Ak Parti İlçe Başkanı Mahmut Çetin ,Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Burak Demirca, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve yakınları katıldılar.

Seda LİMAN ZENGİN