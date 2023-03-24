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KAYMAKAM BEKİR ABACI NİLÜFER DONDURULMUŞ GIDA ÜRETİM VE DEPO TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dondurulmuş gıda ürünleri üzerine faaliyet gösteren Nilüfer Dondurulmuş Gıda Üretim ve Depo Tesisini ziyaret eden Kaymakam Abacı, üretilen ürünler, üretim aşamaları ile üretim safhalarını inceleyip iş yeri sahibi Mustafa Köse’ den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İş yeri sahibi Mustafa Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Bekir Abacı’ ya teşekkür etti.
Hilal GEZER

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