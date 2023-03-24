‘ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ KUPASI’ 70 YIL SONRA ÇANAKKALE’DE

Çanakkale Şehitler Abidesi’nin yapımı için yardım kampanyası amacıyla 1953 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefaspor kulüplerinin katılımıyla özel bir turnuva düzenlendi. Maçlar 22 Mart 1953’te başlamış ve oldukça büyük ilgi gördü. Maçlardan elde edilen gelir Şehitler Abidesi’nin yapımına destek olma amacıyla kullanıldı.

Fenerbahçe bu turnuva sonunda şampiyon olmuş ve Şehitler Abidesi şeklinde kupayı kazandı. 70 Yıl boyunda Fenerbahçe Müzesi’nde sergilenen kupa Başkanlığı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün görüşmeleri sonunda 4 aylığına Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde sergilenmek üzere Çanakkale’ye getirildi.

Kupa tesliminde yer alan Fenerbahçe Derneklerden Sorumlu Yönetici Asil Erkan; “ Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Kupayı teslim alan Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir; “ Biz tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tarihi hikayeyi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Böyle ulvi bir amaç için ortaya çıkmış bir turnuvanın sonunda verilen kupanın da bir Çanakkale Şehitleri Abidesi görünümünde olduğunu görünce bu heyecanımız daha da arttı. Hemen çalışmaya başladık ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile temas kurduk. Onların da bizim bu talebimize çok içten samimi cevabıyla birlikte o dönemki kupa şu anda Çanakkale’de. Kupa gerçekten ait olduğu yerde ve Çanakkalelilerin de bütün gelen ziyaretçilerimizin de görmesi için ziyarete açık hale geldi. Sayın Ali Koç başkanımızın şahsında bütün Fenerbahçe camiasına gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi Çanakkale bizim ortak paydamız olmaya devam edecek. Çanakkale ruhunu her zaman kalbimizde, ruhumuzda hissedeceğiz. İnşallah buradaki bu kupayı görmeye bütün herkes gelir.” ifadelerine yer verdi. Ali GEZER