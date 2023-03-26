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GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN İFTAR
YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ev sahipliğinde ilçemizdeki şehit aileleri ve gaziler onuruna öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine Gelibolu Belediyesi adına Başkan Vekili Arif Çan katıldı.
Başkanvekili Çan “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, bu güzel vatan için ölümü göze alan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarak, sıhhat ve afiyet diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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