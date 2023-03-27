“Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın”

Gelibolu Belediyesi su,emlak, çevre ve temizlik vergisi işgaliye ile kira gibi borçlar için yapılandırma duyurusunda bulundu. Duyuruda; “74440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırmasına dair kanun kapsamında 31.12.2022 tarihinden önceki son ödeme tarihi geçmiş borçları olan vatandaşlarımızın (su, emlak, çevre ve temizlik vergisi,işgaliye ile kira)ödemelerini yapmak üzere en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Seda LİMAN ZENGİN