Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevîhânesi Tanıma ve Yaşatma Derneği tarafından her ay düzenli olarak icra edilen Mesnevi okumaları ve Sema Zikri Şerif Saat: 21:00’de başladı.

Ramazan ayının önem ve faziletlerinden bahsedilen program ikramlar ile devam ederken civar il ve ilçelerden yoğun ilgi gördü.

Dernek Başkanı Sedat Kocaman 2023 yılının Hz. Mevlana Yılı ilan edilmesi sebebiyle Gelibolu Mevlevîhânesi’nde Sema ve Ney Kurslarının yoğun bir şekilde devam edeceğini, 30 Nisan itibariyle programların her hafta Pazar günleri olacağını duyurdu.,

Seda LİMAN ZENGİN