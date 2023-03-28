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Okulda Diyabet Eğitimi Programı Verildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Okullarda Tip 1 Diyabet tanısı olan veya olabilme olasılığı durumunda, öğrencinin bakımı, desteklenmesi ve doğru müdahelelerde bulunulmasını hedefleyen “Okulda Diyabet Eğitimi Programı” kapsamında tüm okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerine Tip 1 Diyabeti hakkında bilgilendirme toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda, Gelibolu Fen Lisesi Okul Hemşiresi Özlem Deveciler tarafından gerçekleştirildi.
Seda LİMAN ZENGİN

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