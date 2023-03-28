Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgemiz için zirai don uyarısında bulundu.Duyuruda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba günü ve 30 Mart Perşembe günü Çanakkale’nin iç ve yüksek kesimlerinde zirai don beklenmektedir.Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle tahmin edilmelidir.” duyurusunda bulundu.