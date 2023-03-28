GÜNCEL HABERLER 

Zirai Don Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgemiz için zirai don uyarısında bulundu.Duyuruda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba günü ve 30 Mart Perşembe günü Çanakkale’nin iç ve yüksek kesimlerinde zirai don beklenmektedir.Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle tahmin edilmelidir.” duyurusunda bulundu.

 

Bunları da sevebilirsiniz

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

buyukzafer 0

CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

buyukzafer 0

KÖY YOLLARI ONARILIYOR

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.