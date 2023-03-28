Özacar Aleaddin Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti. Özacar; “Deprem felaketi nedeniyle büyük acılar yaşadığımız süreçte, Ramazan Ayının da ilk haftasını geride bırakmak üzereyiz.

Aleaddin Mahallemizde muhtarımız Günnur Karagöz Turan’ın ev sahipliğinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet ettik, dertleştik, taleplerini değerlendirdik.”ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN