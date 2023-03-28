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ÖZACAR DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLERİYLE BİRARAYA GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 6 Şubat’ta yaşadığımız 10 ili ve 13.5 milyon insanı etkileyen deprem felaketi sonrası afet bölgesinde görev yapan mesai arkadaşlarınla toplantı salonunda bir araya geldi.
Büyük acıların yaşandığı bölgeden izlenimlerini paylaşan Özcar personellerine verdikleri emek için teşekkür etti. Ali GEZER

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