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TURAN’DAN ÇANAKKALE’YE 190 YENİ SAĞLIK PERSONELİ MÜJDESİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’ye 190 sağlık personeli alınacağını açıkladı.Turan, Sağlık Bakanlığı’nın son sözleşmeli personel alımıyla Çanakkale’ye 190 sağlık personeli alınacağını belirtti. Turan, KPSS puan sırasına göre alınacak personelin branşlara göre, 155 tıbbı sekreter, 12 hemşire, 3 fizyoterapist, 3 laboratuvar teknikeri, 1 röntgen teknikeri, 2 eczane teknikeri, 2 diyaliz teknikeri, 2 ağız diş sağlığı teknikeri, 1 dil ve konuşma terapisti, 1 gerontolog, 1 podolog, 1 diyetisyen, 1 çevre sağlığı teknikeri, 1 anestezi teknikeri, 1 fizik tedavi teknikeri, 1 iş ve uğraşı terapisi teknikeri, 1 odyometri teknikeri ve 1’de patolojik anatomi teknikleri olmak üzere toplamda 190 personel alınacağını ifade etti. Başvuruların bugün ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden başladığına dikkati çeken Turan, 3 Nisan’da başvuruların sona ereceğini belirtti. Turan, “Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte şimdiden Çanakkale’mize, hemşerilerimize ve ataması yapılacak sağlık personelimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi. Haber Merkezi

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