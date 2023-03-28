GELİBOLU BELEDİYESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI İÇİN YARIŞMA DÜZENLİYOR

Gelibolu Belediyesi bu yıl 8’incisini düzenlediği, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara duyurusu yapılan geleneksel yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin eserlerini bağlı bulundukları okul idaresine en geç 07 Nisan tarihine kadar teslim etmeleri gerektiğini bildirdi.

“Çocuklar gelecek yüzyıl için Atatürk’e ne anlatmak istersiniz” konulu resim ve şiir yarışmasında birinciye 1500 tl,ikinciye 1000 tl, üçüncüye 750 tl, mansiyon ödülüne 500 tl verilecek.

Seda LİMAN ZENGİN