TURAN’DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Çanakkale AK Parti Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan seçim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Turan, “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bu seçimdeki listeleri oluştururken ahbap çavuş yaklaşımıyla, benim arkadaşım olsun yaklaşımıyla asla meseleye yaklaşamayız. Bu bir kader seçimi. ‘Erdoğan olmasın da ne olursa olsun’ diyenlerle bu ülkeye vefa borcu olan insanların seçimi. Bu seçim parti seçimi değil, kader seçimi. O yüzden çok hassas olmak, doğru karar almak, doğru adaylarla yolumuzu belirlemek en büyük görevimiz. Son bir hafta cv dağıtarak, ‘janjanlı’ fotoğraflarla aday olunmaz. Bizde adaylık seçim akşamı başlar, 5 sene devam eder. Arkadaşlarımızın performansı son bir haftada yaptıkları etkinlikle değil, 5 yıl içinde değerlendirmek lazım. Aday olmayanlarımızın da adaymışçasına seçim takviminde teşkilatımızın emrinde olsunlar” dedi. Haber Merkezi