KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda; 2023 yılı Ocak- Şubat-Mart aylarını kapsayacak şekilde 3 aylık faaliyetlerin bildirimi, Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele kapsamında farkındalık eğitimlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile ilgili görüşüldü.

Toplantıya, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Üngüt, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan katıldı.